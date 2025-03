Ignoti hanno rubato un’autovettura di proprietà di un pensionato settantenne. Alcuni giorni dopo la macchina è stata ritrovata completamente bruciata. Solo attraverso il numero del telaio i carabinieri sono riusciti a risalire al modello della vettura bruciata, una Fiat Panda, e al proprietario. Difficile stabilire cosa abbiano fatto i malviventi con l’utilitaria prima di abbandonarla e appiccare il fuoco, in una zona di campagna in territorio di Menfi, precisamente lungo la strada provinciale 50.

Quando sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i militari dell’Arma, la Panda era già ridotta a carcassa annerita. A presentare la denuncia di furto, alla Stazione dei carabinieri, era stato lo stesso proprietario. Sembrava un furto come tanti ce ne sono. In realtà, l’utilitaria è stata ritrovata invece completamente bruciata. I responsabili l’hanno portata in questa zona e gli hanno dato fuoco. La Procura della Repubblica, notiziata dell’accaduto, ha aperto un fascicolo d’inchiesta.

