Una quarantenne della provincia di Trapani è rimasta gravemente ferita dopo essere precipitata con la sua auto in una scarpata dell’altezza di una decina di metri. L’incidente stradale si è verificato, questa mattina, in via Cansalamone a Sciacca. La donna, alla guida di una Dacia Duster, è stata subito soccorsa dal personale del 118 e trasferita con l’ambulanza al all’ospedale “Sant’Elia” di Caltanissetta. Sul posto i vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza il mezzo, mentre i poliziotti si sono occupati dei rilievi e viabilità.

