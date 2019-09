Auto: Mia Car, crescono acquisti online anche ad Agrigento tra gli over 50

(AdnKronos) – Nè millennial ne’ fanatici del web, ma

clienti per cosi’ dire ‘tradizionali’, molti dei quali ultra 50 enni.

E’ l’identikit dell’automobilista che per risparmiare e semplificare

la ricerca dell’auto ha preferito acquistare online. Lo rileva una

ricerca condotta dall’osservatorio Mia Car su un campione di 1500

clienti hanno acquistato l’auto negli ultimi 12 mesi. Mia Car e’ primo

operatore in Italia ad applicare gli standard dell’e-commerce al mondo

delle auto nuove e km0. Fondatore e amministratore della piattaforma

Lorenzo Sistino, 25 anni passati in Fiat ed Fca, affiancato giovani

emergenti del mondo digitale e dalla digital factory Synesthesia.

Secondo la ricerca, il 52% dei clienti ha almeno 50 anni e quasi il

20% supera i 60 anni, circa la metà dei clienti compie tutte le

operazioni online, recandosi dal concessionario solo per il ritiro

della vettura e, circa il 5% richiede la consegna a domicilio. Il 38%

richiede anche servizi di finanziamento che vengono perfezionati dal

concessionario. La spesa media degli acquisti effettuati attraverso la

piattaforma MiaCar è pari a 16.500 euro rispetto a 20.400 euro della

media mercato. Tra le motivazioni della scelta online, la convenienza

e la facilità di comparare le auto ma anche la comodità di aver potuto

gestire tutto da casa.

”I clienti – commenta Sistino – scelgono Mia Car perchè è facile,

sicuro e conveniente. E’ facile perchè le procedure sono chiare e

trasparenti, sicuro perchè gli acquisti sono fatti solo da

concessionari ufficiali e conveniente perchè si risparmia fino al 40%

dal prezzo di listino. Con l’acquisto online, poi, si può ad esempio

scegliere e prenotare una Panda da Chicago acquistarla in Veneto e

recapitarla ad Agrigento nel giorno del compleanno della sorella”.

(Abr/AdnKronos)