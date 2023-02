Auto in fiamme durante la marcia, attimi di paura per il conducente

Attimi di paura il conducente di un’autovettura che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’automobilista è riuscito a fermarsi in tempo per mettersi in salvo. Tutto quanto è accaduto, nel corso della notte, lungo la statale 115, tra i territori di Agrigento e Palma di Montechiaro, nei pressi di una galleria.

La persona alla guida stava percorrendo tranquillamente l’arteria, quando improvvisamente si è sviluppata una grande fiammata, proprio in corrispondenza della parte del vano motore. Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso l’abitacolo.

Il conducente ha avuto una pronta reazione, e subito è riuscito ad accostare la vettura ai bordi della strada. E’ stato in grado di scendere velocemente, mettersi in salvo e segnalare il pericolo. Scattato l’allarme sul posto accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento. I pompieri, in poco tempo, hanno spento il rogo, evitando il peggio.