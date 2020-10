Auto graffiata e sassi contro una donna, denunciato parcheggiatore abusivo

Si era avvicinato alla proprietaria di un’autovettura in sosta, nel parcheggio dell’ospedale “Barone Lombardo” di Canicattì, e insistentemente, con fare intimidatorio le aveva chiesto del denaro.

Al rifiuto dell’automobilista con l’invito ad allontanarsi altrimenti avrebbe chiamato la polizia, in un primo momento si era allontanato, consentendo alla donna di uscire dall’abitacolo, ben presto però avrebbe iniziato ad ingiuriala e a minacciarla di graffiarle la vettura.

Inoltre, ha scagliato contro la stessa alcun grosse pietre, raccolte da terra, che la donna è riuscita a schivare, rifugiandosi all’interno della guardiola del presidio ospedaliero.

Protagonista un giovane di Castrofilippo, posteggiatore abusivo, fermato dai poliziotti del Commissariato di Canicattì, e denunciato in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento, per i reati di estorsione con minaccia e danneggiamento aggravato.

gli agenti intervenuti all’interno dell’area parcheggio, hanno constatato che la vettura era stata graffiata in più parti, con un oggetto appuntito.

Inoltre, nei confronti del giovane, la Divisione Polizia Anticrimine dell’Ufficio misure di prevenzione e sicurezza, della Questura di Agrigento, ha emesso il provvedimento del Foglio di Via obbligatorio, con il divieto per i prossimi tre anni di fare ritorno nel comune di Canicattì.