Una coppia di coniugi è rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto nella notte lungo la strada Cansalamone, che collega la statale 115 con la zona dello Stazzone a Sciacca. Per cause ancora in fase di accertamento, l’auto su cui viaggiavano marito e moglie è uscita di carreggiata finendo fuori dalla sede stradale. I due, entrambi residenti a Sciacca, hanno riportato lievi escoriazioni e contusioni. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per i rilievi.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp