Auto finisce fuori strada: cinque persone ferite

Un incidente stradale si è verificato, l’altra notte, lungo la statale 115, tra i territori di Licata e Palma di Montechiaro. Cinque persone di ritorno da un matrimonio sono rimaste ferite. Si tratta di tre uomini e due donne trasportati con le ambulanze al pronto soccorso dell’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata. Nessuno di loro, per fortuna, versa in gravi condizioni. L’auto, una Bmw, su cui viaggiavano per cause ancora in corso di accertamento da parte della polizia, è finita fuori strada. Non è escluso un colpo di sonno della persona alla guida.