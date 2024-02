Un incidente stradale si è verificato nella tarda serata di ieri, ad Agrigento, lungo la via XXV Aprile. Un’utilitaria, con due persone a bordo, è finita contro una ringhiera. I due rimasti feriti, fortunatamente non in gravi condizioni, sono stati trasferiti in ospedale per le cure del caso. Ad intervenire sul posto anche i carabinieri della Radiomobile che si sono occupati dei rilievi.