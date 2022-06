Auto di commerciante devastata con un oggetto appuntito

Ha lasciato l’autovettura, una Nissan Qashqai, in via Boito, all’incrocio con via Ettore Maiorana, nell’abitato di Canicattì, ma al momento di riprenderla, l’ha ritrovata devastata con un oggetto appuntito. Qualcuno in pieno giorno, senza essere visto, con un oggetto appuntito, ha rigato l’intera carrozzeria della vettura, in particolare le quattro portiere, i parafanghi, entrambi i paraurti, il tetto, il cofano anteriore, e il portellone posteriore.

Il proprietario della macchina, un commerciante, quarantenne, residente a Canicattì, dopo l’amara scoperta, s’è recato al Commissariato cittadino, ed ha formalizzato una denuncia a carico di ignoti. Sono state avviate le indagini di quello che ha tutte le caratteristiche di un danneggiamento mirato.

Gli agenti quale primo passo dell’attività investigativa avrebbero verificato l’eventuale presenza di impianti di videosorveglianza pubblici o privati nelle vie Boito e Maiorana.