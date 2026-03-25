Nel corso del servizio di vigilanza stradale, un equipaggio della Polizia Stradale di Caltanissetta, nel tardo pomeriggio di ieri, ha intercettato un’autovettura che procedeva contromano lungo la Statale 640 sulla carreggiata in direzione di Agrigento, nei pressi dello svincolo di Canicattì.

Gli agenti, utilizzando i segnali sonori e luminosi, hanno fermato l’automobile condotta da un pensionato ottantenne, scongiurando gravi conseguenze per gli automobilisti in transito, atteso che sull’autovettura viaggiavano altri passeggeri e in direzione opposta proveniva un grosso tir che non avrebbe potuto evitare l’impatto.

L’uomo resosi protagonista dell’imprudente manovra è stato sanzionato con pena pecuniaria, la patente di guida gli è stata ritirata e il mezzo sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi.

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