Auto contromano alla rotatoria degli Scrittori, dopo uno scontro la fuga

Percorre contromano oltre un chilometro, impatta contro un’altra vettura, e senza fermarsi fugge via velocemente, omettendo di prestare soccorso. Il pirata della strada è attualmente ricercato.

E’ successo, l’altra sera, nei pressi della rotatoria degli Scrittori, lungo il raddoppio stradale della Statale 640, in territorio di Agrigento. Gli occupanti di una Fiat Punto, per fortuna nonostante l’impatto non hanno riportato gravi ferite, ma solo qualche lievissimo trauma.

Sul posto hanno effettuato i rilievi i carabinieri della Tenenza di Favara e del nucleo Radiomobile della Compagnia di Agrigento, i quali, hanno effettuato i rilievi, ed avviato le indagini per risalire all’auto pirata.

La persona alla guida, invece, di arrestare la marcia, forse perché ha capito di averla fatta grossa, ha preferito fuggire via, per evitare tutte le conseguenze del caso.