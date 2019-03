Un uomo e’ morto in un incidente stradale sulla statale 118 vicino Marineo (Pa).

La vittima a bordo di una Lancia Y si e’ scontrata frontalmente per cause da accertare con un autocarro. Per l’automobilista non c’e’ stato nulla da fare. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estratto il corpo dalle lamiere. Indagano i carabinieri.

I sanitari del 118 hanno constatato la morte dell’uomo. I mezzi sono stati sequestrati.

