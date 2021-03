Auto blu? Il sindaco: “no meglio una elettrica.”

All’auto blu il sindaco di Agrigento Franco Miccichè preferisce l’auto verde. La riceverà in comodato d’uso gratuito domani pomeriggio alle 16 dal manager vendite di Citroen Italia, Salvatore Speciale , che verrà appositamente da Palermo a consegnare una nuovissima Citroen E-C4, un’auto interamente elettrica che non consuma e non inquina. “ Ringrazio – dice Miccichè – la Citroen per la concessione gratuita dell’avveniristico automezzo e il concessionario di Agrigento Luigi Tropia, promotore dell’iniziativa.”