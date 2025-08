Attimi di paura per un’autovettura che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna la persona alla guida è riuscito a fermarsi in tempo, per mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente il veicolo. Tutto quanto è accaduto, questa mattina, lungo la strada statale 640, nei pressi del Centro commerciale “Le Vigne” tra i territori di Castrofilippo e Racalmuto. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, impegnati nell’opera di spegnimento, e della successiva messa in sicurezza dell’area interessata.

Accorse anche le forze dell’ordine, che si sono occupate della viabilità e degli accertamenti di rito. Con tutta probabilità a scatenare le fiamme un corto circuito dell’impianto elettrico della vettura, oppure un guasto meccanico. Dell’auto è rimasta la carcassa annerita e carbonizzata. L’automobilista scosso per quanto accaduto non ha riportato conseguenze. Se l’è vista davvero brutta, per fortuna è finita bene.

