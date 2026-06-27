Hanno vissuto momenti di panico il conducente e la passeggera di una Fiat 500L, che in marcia ha preso fuoco. Per fortuna l’uomo alla guida è riuscito a fermarsi in tempo, permettendo alla coppia di mettersi in salvo, prima che il rogo avvolgesse completamente la vettura.

Tutto quanto è accaduto, nella notte, in viale Sicilia nei pressi di Fontanelle ad Agrigento.

I due stavano percorrendo tranquillamente l’arteria, quando improvvisamente si è sviluppata una grande fiammata dal vano motore. Il fuoco e il fumo in pochi istanti hanno invaso completamente l’abitacolo. L’automobilista, ha avuto una pronta reazione, e subito è riuscito ad accostare la macchina.

Scattato l’allarme sul posto sono accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, impegnati nell’opera di spegnimento, e i carabinieri della Radiomobile che si sono occupati della viabilità. Con tutta probabilità, a scatenare il rogo un corto circuito, oppure un guasto meccanico.

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