Auto a gas prende fuoco, vigili del fuoco evitano deflagrazione

Stava percorrendo una strada del centro, quando all’improvviso la Fiat Panda alimentata a gas, ha preso fuoco. La conducente, una palmese di mezza età, ha fatto appena in tempo a scendere dall’abitacolo, per mettersi in salvo. In via Michelangelo Buonarroti, a Palma di Montechiaro, in poco tempo è scoppiato l’inferno.

Gli agenti della polizia Municipale, e i poliziotti del Commissariato cittadino, appena giunti nella zona, hanno evacuato, in via precauzionale, due palazzine sotto i quali era divampato l’incendio. Il timore, più che concreto, era che la Fiat Panda potesse scoppiare da un momento all’altro.

Se questo non è avvenuto, è stato, grazie e soprattutto al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Licata. Con l’uso di schiumogeni hanno spento il rogo. Le fiamme hanno comunque devastato l’utilitaria ridotta a carcassa carbonizzata, e danneggiata una seconda vettura, una Peugeot 106, che era posteggiata nella strada.

Inoltre hanno incenerito alcuni fili elettrici, e le grondaie collocati sul prospetto di un edificio, che è rimasto annerito dal fumo. La proprietaria dell’autovettura, letteralmente sotto choc, ha rifiutato le cure mediche.