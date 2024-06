Alcune novità sono emerse dalla riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal prefetto Filippo Romano e alla presenza dei vertici delle Forze dell’Ordine. Saranno collocate più telecamere per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti lungo la statale 640, per la viabilità invece sono previsti interventi per migliorare la sicurezza.

“E’ una vergogna i rifiuti abbandonati per le strade – ha detto il prefetto –. I turisti che si avvicinano ad Agrigento trovano tutte le piazzole della statale 640 e non solo occupate dai rifiuti”. Anas per reprimere il fenomeno ha assicurato che verranno installate delle videocamere di sorveglianza in tutte le venti piazzole di sosta presenti lungo la strada degli Scrittori, nel tratto che collega la città dei Templi al capoluogo nisseno.

Sul fronte della viabilità verrà realizzata una nuova rotonda per smaltire il traffico veicolare e rendere più sicuro l’innesto fra la statale 640 e il tracciato della Mosella.

“La strada sarà in tempi abbastanza brevi sottoposta a restyling da parte del Comune di Agrigento che ha ottenuto un finanziamento – ha sottolineato il responsabile provinciale del Governo –. La novità è che la Soprintendenza ha riparametrato con attenzione la zona A nei pressi della Mosella e ha dato il via libera alla rotonda”. Ma sarà un’estate più tranquilla dal punto di vista del traffico.

Anas, infatti, dopo la recente apertura della strada statale 115 in territorio di Porto Empedocle, ha manifestato la volontà di riprendere le opere dal 15 settembre per evitare problemi di traffico veicolare durante il periodo estivo.