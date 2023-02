Aumento in media di 20 ore lavorative per 82 dipendenti part time del comune di Ravanusa.

Il sindaco Carmelo D’Angelo ha incontrato, nella Sala Consiliare, alla presenza della Giunta comunale, del coordinatore regionale della CISL, Gianfranco Di Maria , gli 82 dipendenti comunali, beneficiari del provvedimento. Il sindaco ha illustrato a tutti i dipendenti le tappe per arrivare a questo traguardo grazie alla collaborazione del Responsabile finanziario, Pietro Marchetta, del Segretario Generale, Laura Tartaglia, e delle parti sindacali, sottolineando come fondamentale sia stata la scelta di internalizzare alcuni servizi, come quelli cimiteriali, per raggiungere l’obiettivo e recuperare risorse. “Raggiungiamo oggi un traguardo importante per l’amministrazione, con l’incremento di 20 ore medie lavorative mensili al personale dipendente e part time- spiega il sindaco Carmelo D’Angelo- Abbiamo deliberato un atto che garantirà un futuro certo ai dipendenti ed alle loro famiglie, migliorando i servizi erogati dal comune. Un risultato non scontato, perché per trovare queste risorse abbiamo dovuto lavorare tra le pieghe del bilancio, per dare maggiore tranquillità e serenità al personale dipendente e part time sapendo che lasciamo comunque una condizione solida delle casse comunali.”