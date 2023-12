collegamenti isole minori mannino contro il rincaro dei biglietti

Da Lampedusa si alza la protesta dei sindaci delle isole minori sull’aumento del prezzo del biglietto delle navi – traghetto. Il sindaco di Lampedusa e Linosa Filippo Mannino lancia l’allarme: “Gli abitanti delle isole sono già penalizzati per una molteplicità di fattori. L’aumento del 20% delle tariffe dei trasporti colpirebbe direttamente le tasche dei cittadini, provocando un rialzo generalizzato dei prezzi. Ribadisco – aggiunge Mannino – così come ho già fatto nei giorni scorsi alla Regione insieme agli altri colleghi sindaci delle isole minori la cui situazione è ben più grave di quella delle Pelagie, che se non arriveranno risposte positive dall’alto, siamo pronti ad andare a protestare direttamente a Roma”.

In merito all’avvicendamento dei traghetti Galaxy e Sansovino, Mannino spiega: «Come amministrazione, siamo intervenuti innanzitutto per far sì che non ci sia alcun giorno scoperto e tutti sono garantiti dalla linea ministeriale o da quella regionale. Con questa tabella di marcia si torna all’assetto precedente, ma i collegamenti marittimi delle Pelagie restano pur sempre coperti con due traghetti”.

Intanto la nave Sansovino torna ad essere operativa sulla tratta Porto Empedocle – Lampedusa e Linosa.

Il noleggio del traghetto Galaxy, già scaduto il 30 settembre e poi prorogato, è concluso. La nave battente bandiera cipriota, capace di trasportare 1.100 passeggeri e 277 auto, noleggiata a scafo armato da Caronte&Tourist, è stata restituita all’armatore per il trasferimento in Grecia. Al suo posto, almeno fino al 31 marzo, è tornata a coprire la tratta Porto Empedocle – Linosa-Lampedusa e viceversa la nave Sansovino che parte da Porto Empedocle alle 23 e arriva a Lampedusa alle 8,45. Il traghetto Sansovino (che ha la stessa stazza del Galaxy) era stato, con il nulla osta del sindaco delle isole Pelagie Filippo Mannino, temporaneamente dislocato a Pantelleria perché l’isola del Trapanese, dopo il sequestro delle navi, era rimasta con un mezzo più piccolo. Per le Pelagie il servizio regionale, sempre fino al 31 marzo, verrà garantito dalla “Paolo Veronese” che parte da Porto Empedocle alle 9,30 e arriva a Lampedusa alle 18,30. Come sempre, lo scalo notturno a Linosa, previsto per le 23 circa, resterà subordinato al giudizio del comandante e alle buone condizioni meteo-marine.

Ed è arrivata il giorno di Natale la nuova nave della Caronte & Tourist che collegherà Trapani con Pantelleria. Parte da Trapani alle 23 nei giorni di domenica, lunedì, martedì, giovedì, venerdì, e da Pantelleria alle 10 lunedì, martedì, mercoledì e alle 12 venerdì e sabato. E’ la “Nerea”, traduzione femminile del nome greco Nòeros (Nereo) dio del mare calmo. Il viaggio inaugurale è stato fatto dopo quattro giorni di interruzione dei collegamenti per il forte vento di maestrale nel Canale di Sicilia. Il mare era ancora mosso con onde di due metri per un lungo tratto del viaggio. A bordo, essendo Natale c’era poca gente solo 22 passeggeri, due cabine occupate, 13 auto, 7 mezzi commerciali. In partenza solo una manciata di passeggeri 2 auto e 8 mezzi commerciali. Ieri sono giunti sull’isola 8 passeggeri, un’auto e 2 mezzi commerciali. Nessuna cabina prenotata. Un carico esiguo per la reale capacità di trasporto della nave che è stata costruita per trasportare altri numeri: 800 passeggeri, 420 metri lineari di veicoli in stiva e nei garage. La “Nerea è stata costruita dal cantiere turco Sefine di Yalov su progetto della società di design navale Naos Ship & Boat Design di Trieste.

La questione navi Siremar” è stata afftontata in Regione ed i sindaci delle isole minori hanno apprezzato. Lo hanno manifestato in una nota Domenico Arabia, sindaco di Santa Marina Salina, Fabrizio D’Ancona, di Pantelleria, Francesco Forgione, di Favignana – Isole Egadi, Riccardo Gullo, di Lipari, Filippo Mannino, di Lampedusa e Linosa, Salvatore Militello, di Ustica, Giacomo Montecristo, di Leni e Clara Rametta, di Malfa. “Tutti i rappresentanti dei Comuni – dicono – hanno potuto apprezzare l’interesse sia del governo regionale, tramite l’assessore alle infrastrutture, Alessandro Aricò, insieme alla collega al turismo, Elvira Amata, sia dell’assemblea regionale attraverso il presidente Gaetano Galvano ed ai vari deputati riguardo ai collegamenti marittimi tramite navi in atto espletati dalla società di navigazione Siremar Caronte & Tourist Isole Minori Spa”.

Paolo Picone