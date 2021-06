Aumentata la fornitura idrica del Consorzio Tre Sorgenti

Il commissario straordinario del Consorzio Tre Sorgenti, Carmelo Vaccaro, annuncia che è stata già riaperta la fornitura idrica del Consorzio Tre Sorgenti che, grazie a 7 degli 8 interventi di riparazione sulla rete, oggi eroga circa 100/litri secondo aumentando di circa 35 litri la propria dotazione. Vaccaro aggiunge: “Rimane un ultimo intervento in territorio di Aragona, che verrà programmato a giorni e che aumenterà la portata di altri 5 litri al secondo arrivando così alla massima portata di circa 106 litri al secondo. Vorrei ringraziare i tecnici del Consorzio, e l’impresa esecutrice dei lavori per avere provveduto in tempi brevissimi alle riparazioni. Ringrazio le Istituzioni, ovvero l’ assessore regionale Baglieri, la Prefettura di Agrigento e Siciliacque per il supporto offerto in fase operativa. Questa nuova dotazione in qualche modo andrà a colmare la diminuzione della fornitura proveniente dall’invaso del Fanaco, ed in particolare per i Comuni di Agrigento e Canicattì”.