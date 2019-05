Aula del tribunale intitolata a Francesco Morvillo

In data odierna alle ore 11:00 si è tenuta presso il Tribunale di Agrigento una cerimonia promossa dall’A.N.M. sottosezione distrettuale di Agrigento, nel corso della quale è stata intitolata l’aula del collegio civile al giudice Francesca Morvillo.

Alla cerimonia non ha partecipato il Personale amministrativo degli Uffici Giudiziari, che non era stato invitato.

Sull’episodio è intervenuto il segretario regionale della Confsal Unsa, Maurizio Mondello: “Prendo atto con rammarico – afferma il segretario – del mancato coinvolgimento del Personale amministrativo e del Dirigente del Tribunale di Agrigento e Sciacca ad una cerimonia che, sebbene sobria, avrebbe potuto rappresentare un momento di riflessione comune sui sacrifici di diversa natura imposti a chi assicura il Servizio Giustizia, servizio per il quale è indispensabile l’apporto del Personale amministrativo, non sempre pienamente riconosciuto e apprezzato”. L’intervento del segretario della Confsal, è stato condiviso dal rappresentante aziendale della CISL Giustizia, Luigi Gino Grillo e dal portavoce RSU, Angelo Gelo.