Con l’arrivo del Natale, oltre alla tradizionale corsa ai regali, dobbiamo scambiare un’infinità di auguri con tutti i nostri conoscenti, dai più stretti a quelli più lontani. La nostra redazione ha chiesto ad alcuni importanti protagonisti dell’arte e della cultura agrigentina di confidarci come trascorreranno le festività e di inviarci i loro personali auguri.

Feste in Sicilia per IBLA. La giovane cantante empedoclina, all’anagrafe Claudia Iacono, che si è fatta conoscere ad “Amici” nel 2021, il celebre talent musicale condotto da Maria De Filippi su Canale 5, ci confida : “Tornare in Sicilia è stare con la mia famiglia a Natale per me è un rituale estremamente importante mi serve per ricaricare il cuore e svuotare la mente. Da un po’ di anni ho imparato a dare il giusto valore al tempo e godermi a pieno i pochi momenti con la mia famiglia, con la mia terra e con tutte le persone che amo perché so che il nostro tempo non è infinito e tutto quello che non viviamo a pieno oggi, nel presente l’abbiamo perso per sempre. Vi auguro un buon Natale e vi auguro di godervi con gioia consapevolezza e amore tutte le cose che arricchiscono il vostro presente. Con immenso amore. IBLA”.

Natale in famiglia Federica Salvo. La direttrice del FAI Giardino della Kolymbetrha infatti trascorrerà le feste con i suoi cari e ad Agrigento e agli agrigentini: “Augura un 2024 ricco di opportunità, speranza e successi, nella profonda convinzione che la millenaria storia ed i paesaggi mozzafiato di questa Città del Mediterraneo non abbiano eguali.

L’attore, regista ed autore Gaetano Aronica, direttore artistico del Palacongressi festival, lo contattiamo mentre è in partenza per Roma, dove trascorrerà il Natale con Viola e Tito, i suoi splendidi figli: “ Finalmente, dopo alcuni anni, riesco a trascorrere il Natale con i miei figli e questo è il regalo più bello. Sono in partenza per Roma e non vedo l’ora… È un Natale particolare, non c’è niente di rassicurante intorno a noi, penso a tutti i bambini che non meriterebbero un Natale di guerra, il peggiore gioco che abbiano inventato i grandi, gli stessi che hanno una morale per tutto. Ho sempre diffidato e sarò sempre dalla parte dei piccoli, dei diseredati dalla vita, degli indifesi e degli incolpevoli tra cui le donne, vittime di una vera mattanza. Non mi scuso in quanto uomo, al contrario, affermo di esserlo con orgoglio, perché questi vigliacchi assassini mancano di qualsiasi requisito per poter essere definiti tali. Per me è già orrendo sapere di metter paura ad una persona, vedere i suoi occhi persi nel terrore, come si può vivere così dentro quattro mura? È terribile. Ma ci sono anche delle cose positive che vorrei dedicare alla mia città: il forte desiderio di equilibrio in questa fase “preliminare” per farci trovare “pronti” al momento giusto. E mi riferisco, naturalmente, al 2025. Equilibrio, coesione, giustizia, merito. Questo auguro alla mia città, perché nel corso del tempo ho imparato che nella vita non è importante essere più o meno bravi, ma mettersi nelle condizioni di farsi trovare pronti, perché la stessa opportunità , per definizione, non si presenta due volte. E mi consento anche un pizzico di vanagloria e leggerezza, volendo regalare agli agrigentini che si aspettano tanto da me e che continuano a credere in questo Don Chisciotte visionario con un affetto smisurato che mi emoziona sempre, volevo regalare, dicevo, il mio fresco incarico di direzione artistica del Palacongressi per il quale non finirò di ringraziare il Direttore del Parco, Architetto Roberto Sciarratta, alla mia città, alla mia provincia, a tutti coloro che mi hanno dato e continuano a darmi la forza per continuare, con sempre maggiore amore ed entusiasmo, a fare della nostra vita un’ esperienza estetica unica e irripetibile”.

Il regista ed autore Michele Guardì , in partenza da Roma ad Agrigento, augura a tutti gli amici di Agrigentooggi: “ Gli auguri più affettuosi per le feste e soprattutto tanta salute”.

Ecco invece la riflessione di Fulvio Savatteri. L’ideatore ed organizzatore di FestiValle, il festival della musica e delle arti digitali che si svolge alla Valle dei Templi di Agrigento, si trova a Malpensa: “ Aereo Milano – Palermo, davanti a me siedono una giovane studentessa e una neo mamma; sorridono emozionate, dal finestrino si iniziano a scorgere la Sicilia e il Mediterraneo che bacia la costa palermitana. La ragazza appena 19enne, al primo anno di Università, non torna da Settembre.La giovane mamma non vede l’ora di far conoscere al suo bimbo, nato a Milano, la sua Sicilia, la sua famiglia. Che crediate o no nel Natale, al di là dei nostri sogni e obiettivi per il nuovo anno, le festività natalizie rappresentano la nostra famiglia, la nostra casa. E quale miglior posto per ricaricare la mente? Auguri a tutti, serene feste e buone vacanze! Fausto”.

Natale con i figli Michelangelo e Daniele e l’anziano padre, l’avvocato Michelangelo Taibi, per il Capo delegazione FAI Agrigento, Giuseppe Taibi : “ Trascorrerò il Santo Natale con mio padre, quasi novantenne, e i miei due figli, entrambi laureati in Giurisprudenza e adesso residenti a Milano. Sarà un gioioso incontro tra generazioni che hanno scelto la professione forense anche per l’alta funzione sociale ad essa correlata. E’ stato un anno indimenticabile anche per gli eccezionali risultati raggiunti dalla Delegazione FAI di Agrigento, che mi onoro di rappresentare.Per il 2024 auspico che il nostro territorio sappia trovare l’unità di Istituzioni e Società Civile per preparare al meglio e con entusiasmo lo straordinario evento di Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Agrigento ha la possibilità di ripartire dalla Cultura per aprirsi all’Italia e al mondo cogliendo le tante opportunità che una città di grande Storia, al centro del Mediterraneo e porta d’Europa può offrire anche ai propri giovani che, formatisi fuori dalla Sicilia, vogliano tornare per rendere migliore la terra di origine e loro stessi”

Il direttore artistico del Teatro Pirandello di Agrigento e produttore teatrale, Francesco Bellomo, si riposerà ad Agrigento, dopo i successi nazionali delle sue produzioni. Ecco i suoi auguri: “Cari amici del teatro, mentre quest’anno volge al termine, vi ringrazio per aver condiviso con noi momenti indimenticabili di arte e emozione. Questo Natale lo trascorrerò in famiglia, accanto a papà Nino, ultracentenario , e mia mamma Giovanna, pilastri della mia vita. Vi auguro un periodo festivo sereno e gioioso, ricco di calore e affetti. Aspetto con entusiasmo di accogliervi nel nuovo anno per altre straordinarie esperienze teatrali. Buone feste a tutti! E mi raccomando “ Buoni se potete”.

Abbiamo raggiunto in auto, mentre si recava a Castelvetrano per un concerto, il grande chitarrista Francesco Buzzurro. Sempre cordiale ed affettuoso ci dice: “Amo molto il Natale, lo considero una parte fondamentale dell’anno in cui ci si ritrova coi propri cari in un momento di intima unità familiare. Del resto anche il mio disco più recente si intitola NATIVITAS che vuol dire nascita in latino. Ogni concerto di questo periodo lo considero come crocevia dei mie affetti familiari e implicitamente degli affetti delle persone che mi stanno a cuore e che scelgono di avvicinarsi al mio mondo musicale. Voglio augurare semplicemente tanta serenità ai miei concittadini auspicando un nuovo anno pieno di salute e di una luminosa pace interiore. Buone feste a tutti…Francesco”.

“Dulcis in fundo”, chiudiamo Per l’ Ambasciatore della nostra terra nel mondo, titolo conferito nel 2017 dal già sindaco di Agrigento, Lillo Firetto, e dal presidente del Consorzio Turistico Valle dei Templi, Fabrizio La Gaipa, il cantante lirico agrigentino Salvatore Salvaggio trascorrerà il Natale a Grotte insieme alla moglie il grande soprano Makie Nomoto: “Negli anni passati spesso abbiamo trascorso il Natale fuori dai confini nazionali, quest’anno invece lo stiamo dedicando alla famiglia siciliana e al territorio con vari concerti sia di Natale che lirici, nella speranza di donare, in qualche modo, istanti di serenità e qualità, beni preziosi di questi tempi ed e proprio questo il nostro auguro a tutto il territorio agrigentino: un Natale Sereno e di qualità. Salvatore Salvaggio e Makie Nomoto”.