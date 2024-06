Alessandro e Chiara sono marito e moglie. Il vulcanico food blogger e influencer Alessando Seminerio meglio conosciuto come “Sem and Food”, celebre per le sue recenzioni “porn” sul cibo ha sposato la sua dolce fidanzata Chiara. I due, circondati dall’affetto degli amici e dei familiari oggi pomeriggio hanno pronunciato il fatidico sì nella Basilica di San Francesco d’ Assisi. Un augurio a questa coppia speciale dal direttore Domenico Vecchio e dalla redazione di Agrigentooggi.