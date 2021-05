Audi Q4 e-tron, Marcello Graceffa: “Accedere alla mobilità elettrica non è mai stato così facile”

Accedere alla mobilità elettrica non è mai stato così facile. Alla versatilità tecnica, si aggiunge il carattere evoluto dei nuovi suv compatti e ricchi di tanti contenuti innovativi. Dalla ‘sicurezza’ delle formule finanziarie che raggiungono un livello di personalizzazione e flessibilità sinora sconosciuto, allargando il concetto di ‘sostenibilità’. “Con l’arrivo di Q4 e-Tron – ha detto Marcello Graceffa, concessionario di Audi della provincia di Agrigento, Caltanissetta ed Enna – si accendono ufficialmente i riflettori su il primo suv compatto premium ‘nativo elettrico’ perché realizzato su una piattaforma dedicata esclusivamente alla propulsione con batterie”.

La casa dei quattro anelli ha puntato su due categorie superiori e alle performance garantite dalla piattaforma modulare elettrica. “Con Audi Q4 e-Tron – aggiunge Graceffa – , il cliente non si occupa più della ricarica inclusa incolonnine pubbliche per 12 mesi al servizio Audi e-tron Charging Service, forte di oltre 213mila stazioni di ricarica pubbliche in 26 Paesi (oltre 15mila in Italia, inclusa la rete HPC di Enel X), un’unica card e un unico contratto nonché di tariffe convenzionate per il network ad alta velocità IONITY. In ambito domestico, la wallbox di Enel X – partner ‘storico’ di Audi – è inclusa nell’offerta ed è gestita come un accessorio della vettura. Rivoluzionaria anche la fase di primo contatto, quella resa possibile attraverso noleggi a breve termine che trasformano il concetto di test drive in una dimensione modulabile sui gusti e le necessità del cliente. Audi Q4 e-Tron potrà essere guidata per un giorno, una settimana, un mese o periodi più lunghi – conclude Graceffa – eventualmente subentrando al concessionario nella locazione della vettura. Un’opportunità, quest’ultima, che consente di disporre dell’auto a fronte di un canone particolarmente conveniente e omnicomprensivo”.