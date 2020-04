Attrezzature per il reparto Covid, donazione da parte della Fondazione Teatro Pirandello

La Fondazione Francesca Rava, in collaborazione con la Fondazione Teatro Pirandello e l’amministrazione comunale, è scesa in campo anche ad Agrigento. Grazie alla generosità di SAMSUNG ha donato 1 Ecografo mobile a 3 sonde per i reparti Covid dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Il prossimo passo sarà reperire i ventilatori per la terapia intensiva. Tutti possono contribuire con un sms o chiamata da rete fissa al 45596 (attivo fino al 20 aprile).

“La salute, la cura dei cittadini ci riguarda. La Cultura, il Teatro, escono dal loro specifico per essere in prima linea vicini al territorio, a chi in questo momento ha più bisogno, in modo tangibile e concreto. Fare cultura è anche questo: affrontare le emergenze insieme, non soltanto andare in scena o dare utili consigli. Abbiamo lavorato in sintonia con l’amministrazione comunale, con il Sindaco, con la Asp di Agrigento, per realizzare una doverosa quanto utile sinergia di intenti ed offrire un importante servizio alla città. Un grazie speciale alla Fondazione Francesca Rava di Milano che ha reso possibile tutto questo.”

Gaetano Aronica