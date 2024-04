Atto vandalico per il 25 aprile all’interno della villa comunale Regina Elena di Licata. Ignoti hanno imbrattato il monumento che si trova all’ingresso del parco. “Siamo tutte antifasciste”: questa la frase scritta con della vernice spray rossa. Sul posto le forze dell’ordine. Ora si sta appurando l’eventuale presenza di immagini delle telecamere di video-sorveglianza per tentare di risalire ai responsabili. Immediato l’intervento per cancellare la scritta e ripulire il monumento.