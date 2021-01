Attività sportiva “Smart” per la Racing Team

La Racing Team sempre impegnata con i suoi ragazzi, attività sportiva in “Smart”.

Nell’ambito del progetto “Centro Coni”, considerata l’attuale emergenza pandemica questa ASD tramite la proposta formativa “Centri Coni Smart” ha iniziato l’attività Motoria a distanza tramite collegamento Classroom.

Grande partecipazione dei piccoli tesserati, che dietro l’attenta supervisione dei genitori e dei Tecnici dovranno impegnarsi nella realizzazione del percorso d’allenamento e al termine autovalutarsi.

Il D. S. Totò D’Andrea afferma: “in questo particolare periodo, con queste indicazione date dal CONI, si riesce a far effettuare in gruppo, anche se a distanza, attività Motoria . L’attività viene effettuata all’interno della propria abitazione o in spazio esterno vigilato, (non servono grandi spazi)”.