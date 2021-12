Attività produttive, accordo tra Regione e Amazon per le piccole e medie imprese siciliane

«L’accordo della Regione Siciliana con Amazon –– è un tassello fondamentale della strategia di internazionalizzazione e digitalizzazione delle imprese dell’Isola. La pandemia è stata per tutti un momento difficile, ma anche un’occasione per riflettere sulle potenzialità della digitalizzazione e in particolare del commercio on-line e per elaborare nuove strategie nell’ambito dell’internazionalizzazione. L’utilizzo corretto delle risorse per l’internazionalizzazione, la sinergia con il ministero degli Esteri e l’Ice e un impegno massiccio sul fronte della digitalizzazione sono le leve essenziali per permettere alle imprese dell’Isola di essere realmente competitive sui mercati internazionali che guardano con sempre maggiore attenzione al brand Sicilia».

«Un pilastro fondamentale della nostra strategia congiunta con Amazon – afferma Giosafat Rigano dell’ufficio coordinamento della promozione Made in Italy dell’Ice – è quello della formazione e cioè accompagnare le aziende per spiegare loro come costruire la loro vetrina, come accrescere la loro visibilità e come vendere all’interno della piattaforma. L’obiettivo, per la seconda annualità, è quello di raggiungere e magari superare i brillanti risultati raggiunti già quest’anno. Oggi le aziende siciliane all’interno del progetto Ice-Amazon rappresentano il 10 per cento: ci auguriamo che possano crescere ancora».