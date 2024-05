L’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento ricerca immobili da assumere in locazione per garantire la funzionalità del servizio di guardia medica turistica nei centri balneari di Mollarella (comune di Licata), Marina di Palma (comune di Palma di Montechiaro) e Porto Empedocle zona lidi. In queste località l’Asp non dispone di immobili di proprietà, da qui l’esigenza di prendere in affitto immobili idonei alle diverse finalità aziendali per il periodo che va dal 15 giugno al 15 settembre 2024. I contratti di locazione già esistenti relativi ai locali finora utilizzati sono scaduti e, per questo motivo, l’UOC Servizio economico – finanziario e patrimoniale ASP ha indetto una procedura ad evidenza pubblica per il reperimento di ambienti atti ad ospitare i servizi. Gli interessati potranno consultare l’avviso integrale contenente le specifiche tecniche nella sezione amministrazione trasparente del sito www.aspag.it e contattare l’UOC Servizio economico – finanziario e patrimoniale per eventuali chiarimenti. Le offerte dovranno pervenire entro le ore 9 del 27 maggio prossimo.

Per tutti gli immobili l’Asp richiede che si trovino in zone facilmente accessibili all’utenza, immediatamente raggiungibili con qualsiasi mezzo e con la vicinanza di sufficienti spazi di parcheggio. I locali dovranno essere a norma per quanto riguarda sia la sicurezza degli impianti che l’abbattimento di ogni barriera architettonica ed inoltre dovranno essere provvisti di adeguata climatizzazione. Si richiede inoltre ulteriori requisiti fra cui l’ubicazione al piano terra, una superficie complessiva non inferiore a 60 metri quadri, la suddivisione in almeno tre stanze più due servizi igienici, la presenza di porta antisfondamento e di grate alle finestre.