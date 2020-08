Attimi di paura per incendio scoppiato vicino alle abitazioni

Attimi di panico, nella notte, per un incendio di sterpaglie, divampato in uno dei terreni, adiacenti ad abitazioni e strutture commerciali, nei pressi di via Mazzini, a poche decine di metri dal Tribunale di Agrigento.

Le fiamme altissime e il fumo, hanno provocato panico tra i residenti. L’aria era davvero irrespirabile. La gente si è rivolta immediatamente al numero unico di emergenza.

Tutto a causa dell’incuria. In alcuni punti del terreno l’erba secca era alta oltre un metro, e complice anche un leggero venticello, il rogo si è velocemente esteso.

Sul posto accorsi due mezzi dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che tempestivamente hanno domato le fiamme.

Quasi sicuramente l’incendio è stato appiccata da un ignoto incendiario, il quale, ha creato disagi e pericoli per i cittadini.