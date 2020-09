Attimi di panico per incendio nei terreni a ridosso dell’ospedale

Attimi di panico, sabato pomeriggio, all’ospedale “San Giovanni di Dio” di Agrigento, in contrada “Consolida”, per un incendio di sterpaglie, divampato in uno dei terreni, adiacenti all’edificio sanitario.

La gente spaventata, oltre ad allontanarsi dalla zona, si è rivolta immediatamente al numero unico di emergenza. L’aria nella zona era davvero irrespirabile.

Tutto a causa dell’incuria. In alcuni punti del terreno l’erba secca era alta oltre un metro, e complice anche un leggero venticello, il rogo si è velocemente esteso. Sul posto accorsi i Vigili del fuoco del Comando provinciale di Agrigento, che tempestivamente hanno domato le fiamme. Quasi sicuramente l’incendio è stato appiccato spesso da un piromane.