Quarto appuntamento domani sera, venerdì 23 agosto alle ore 21 con la Rassegna del Teatro d’autore e Musica, organizzata dal Libero Consorzio Comunale di Agrigento, per l’attesa esibizione del Coro Lirico Siciliano e la sua “Love Morricone – Archi e Voci”, un progetto musicale che ha già riscosso un grande successo e che non mancherà di entusiasmare il numeroso pubblico del Teatro dell’Efebo, sold out sia per questa occasione che per la replica del prossimo 12 settembre.

Nell’antica, suggestiva cava del Giardino Botanico il Coro Lirico Siciliano, diretto dal Maestro Francesco Costa, proporrà una serata evento con l’omaggio al Maestro Ennio Morricone, autore di immortali colonne sonore di numerosi film di grande successo e di collaborazioni con registi come Leone, Tornatore, De Palma, Polanski ed altri ancora. L’inedito progetto musicale consentirà al pubblico del Teatro dell’Efebo di effettuare un vero e proprio viaggio dentro l’arte di uno dei più grandi compositori del Novecento.

Oltre alle interpretazioni suggestive delle colonne sonore di alcuni film (“Nuovo Cinema Paradiso”, “Malèna”, “La leggenda del pianista sull’oceano”, “Mission” ed altri ancora) ci sarà spazio anche per i brani di musica leggera messi in musica o arrangiati dal compositore romano, che ha collaborato con numerosi artisti italiani e stranieri, come Mina, Gianni Morandi, Gino Paoli, Astrud Gilberto, Zucchero, Chico Buarque e tanti altri ancora.

Gli appuntamenti successivi della Rassegna del Teatro d’Autore prevedono il 24 agosto “Il cortile degl aragonesi”, della Associazione Culturale Aromi di Sicilia, e il 25 agosto “Ma povera Italia”, portato in scena dalla Associazione Culturale Sipario 4.