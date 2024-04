Alcune telecamere dell’impianto di video sorveglianza a presidio dell’abitazione di famiglia del sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino hanno ripreso l’autore che ha lasciato il messaggio intimidatorio nei confronti del primo cittadino. L’individuo, che ha agito da solo e giunto in moto, con in testa un casco integrale per non farsi riconoscere, ha collocato la croce di cartone, con 8 cartucce calibro 12, al cancello d’ingresso della residenza.

I filmati, ieri sera, sono stati acquisiti dai carabinieri della Compagnia di Licata che, con il coordinamento della Procura della Repubblica di Agrigento, si stanno occupando delle indagini. Chi ha agito verosimilmente sapeva delle telecamere. Gli investigatori dell’Arma hanno cercato anche altri occhi elettronici lungo le zone di arrivo e fuga del malvivente. In merito non filtrano indiscrezioni.

Questa mattina in Prefettura ad Agrigento, intanto, si è svolto il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. A presiedere l’incontro il vice prefetto Massimo Signorelli, il vicario del prefetto Filippo Romano. Presenti i vertici delle forze dell’ordine. E’ stato deciso di attuare la vigilanza generica radio controllata. Nella strada dove abita il sindaco Castellino, così come davanti al Comune, verranno fatti più passaggi delle pattuglie di carabinieri e polizia: