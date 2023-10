Il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha convocato per domani, lunedì 9 ottobre, un comitato straordinario per l’ordine e la sicurezza pubblica dedicato a quanto sta accadendo in Israele, da due giorni, sotto attacco di Hamas. Un incontro che servirà a pianificare eventuali contromisure da adottare in caso di necessità, anche se nell’Agrigentino, non ci sono obiettivi sensibili. Il Ministero dell’Interno, a livello nazionale, ha già disposto il rafforzamento delle misure di protezione agli obiettivi ebraici presenti su tutto il territorio.