Atmosfera natalizia in città; sinergia tra amministrazione e commercianti

AGRIGENTO. “Vorrei pubblicamente elogiare e ringraziare i fratelli Luca e Damiano Civiltà che hanno voluto contribuire spontaneamente agli addobbi natalizi della città regalando tutte le stelle di Natale che sono state piantate nei vasi messi in questi giorni in via Crispi, in via Atenea, davanti al Comune e in piazza Sinatra. Sono i titolari del negozio del piazzale antistante il cimitero che stanno restaurando in questi giorni”. Lo scrive in una nota il sindaco di Agrigento, Franco Miccichè che aggiunge: “Il loro apporto, come quello di altri imprenditori che hanno donato altre piante, i vasi o gli alberi di Natale, sono la conferma che gli agrigentini amano la loro città e la vogliono pulita e decorosa, soprattutto durante il suggestivo periodo del Natale”.