Astrazioni Astrali. In mostra le opere di Carmelina Guarneri

Astrazioni Astrali.Sabato 8 giugno 2019,alle ore 18:00, presso il Palazzo Bellacera di Comitini, sarà inaugurata la mostra di pittura “Astrazioni Astrali”, della pittrice Carmelina Guarneri.

L’artista agrigentina, Vice Prefetto a riposo, operatrice culturale, grande appassionata di vita e d’arte, trasfonde tale passio alle proprie tele.

Vivace, eclettica luce accende le emozioni umane, in perfetta armonia.

Il cosmo, i suoi avvolgenti misteri, il suo fascino silente.

Ecco astroarte.

Un miscuglio perfetto di vita e fantasia.

Uno studio condotto in un crescendo di dinamismo cromatico al passo con i moti del cuore.

L’attività pittorica della Guarneri procede da oltre vent’anni, le tante collettive e personali di pittura hanno impreziosito e unito arte ed esistenza.

L’artista rielabora i segreti dell’universo in chiave fantastica ispirandosi al mondo astrale.

Genera un cosmo che racchiude e sprigiona una immensa poliedricità cromatica. Uno spettacolo nello spettacolo, luce nella luce.

Una camminata tra gli astri in terra.