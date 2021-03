AstraZeneca, Agrigento: deserto il centro vaccinale al Palacongressi

Dopo la sospensione del vaccino Astrazeneca, le 45 postazioni del centro vaccinale del Palacongressi del villaggio Mosè, sono rimaste vuote tutto il giorno. Di fatto, c’è stato un stop alla somministrazione dei vaccini. Vuoti i canali dove ieri mattina si sono susseguite alcune somministrazioni: le uniche visto che qualche ora dopo l’inaugurazione è arrivata la sospensione dell’Astrazeneca. Oggi erano state programmate le vaccinazioni giornaliere, ma i prenotati sono stati avvisati della sospensione dell’appuntamento. Tutto fermo, anche il personale che è stato assunto proprio per portare avanti la campagna vaccinale, ovvero, 48 nuove figure professionali reclutate con un primo step dall’Asp di Agrigento. Si tratta di 9 tecnici informatici, 19 assistenti amministrativi, 12 collaboratori amministrativi, 3 educatori professionali, 2 collaboratori ingegneri e 3 assistenti sociali assunti a seguito di un avviso pubblico regionale con contratti di collaborazione coordinata continuativa. Personale che dovrebbe essere progressivamente incrementato per far sì che le operazioni di vaccinazione della popolazione agrigentina risultino spedite ma questo quando la fornitura nazionale sarà gradualmente aumentata ed il numero delle inoculazioni giornaliere raggiungerà il pieno regime. Ma per i prossimi giorni la parola d’ordine è stop in attesa di nuove disposizioni. Proseguono, intanto, nell’area drive in di piazzale Caos i tamponi rapidi dedicati alle scuole.