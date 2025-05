A sostegno della campagna globale “End polio now”, il Rotary Club di Agrigento organizza per domani, giovedì 8 maggio, alle 19, un’asta di beneficenza nell’ex Chiesa di Santa Sofia, presso la sede del Comune di Agrigento e del Teatro Pirandello. Nel corso della serata verranno battute all’asta venticinque opere fotografiche tratte dalla prestigiosa mostra “Viva”, curata da Benedetta Donato, progetto artistico che celebra la cultura e l’arte attraverso il tema “Orizzonti sensibili sull’universo femminile” e realizzato in occasione dell’anno di Agrigento Capitale italiana della Cultura.

I venticinque rinomati fotografi hanno donato le loro opere artistiche, ciascuna dal valore effettivo stimato tra i mille e i 4.500 euro, per la nobile causa dell’eradicazione della poliomielite nel mondo. Per incentivare la partecipazione, l’offerta base per ogni opera d’arte è stata fissata a 300 euro, ben al di sotto del valore reale. Sarà dunque un’opportunità unica per amanti dell’arte e collezionisti di acquisire opere di grande pregio e contribuire così al contempo a una causa di fondamentale importanza.

Il ricavato dell’asta sarà interamente devoluto alla Rotary Foundation, che da oltre 35 anni è in prima linea nella lotta contro la poliomielite. Tra i promotori dell’iniziativa il presidente della Rotary Club Agrigento Alfonso Lo Zito con il direttivo e i soci e il consigliere delegato di Fujifilm Healthcare Italia, Davide Campari.

Segui il canale AgrigentoOggi su WhatsApp