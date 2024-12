Il giudice monocratico del tribunale di Sciacca ha assolto il notaio Filippo Palermo, di Menfi, accusato di avere falsificato un documento nell’ambito di una procedura di successione. Lo stesso pubblico ministero aveva chiesto l’assoluzione. Il professionista in quel documento, che non fu mai consegnato all’Agenzia delle Entrate, aveva attestato la conformità all’originale. Palermo, nel 2017, fu accusato, salvo poi venire prosciolto anche in questo caso, di avere truffato decine di clienti appropriandosi di poco meno di due milioni di euro.

