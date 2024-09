E’ stata assolta dall’accusa di maltrattamenti nei confronti dei suoi due figli minorenni, ma poco dopo in un momento di sconforto è stata sul punto di togliersi la vita. Un gesto estremo evitato grazie all’intervento del suo legale difensore, l’avvocato Monica Malogioglio (nella foto). Una quarantenne agrigentina è stata salvata e ricoverata in ospedale. La vicenda scaturisce da una segnalazione per presunti maltrattamenti sui figli, con l’Autorità giudiziaria che aveva in un primo momento stabilito l’inserimento dei bambini in una casa famiglia.

Dopo una lunga ed articolata istruttoria da parte del Tribunale di Agrigento e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento, tuttavia la quarantenne è stata scagionata ed essendo assolutamente innocente, le è stato revocato il provvedimento di inserimento dei figli in comunità con l’affido condiviso ad entrambi i genitori, in fase di separazione. Ma, il reddito di inclusione di cui era titolare l’agrigentina fino a quel momento le è stato revocato dal Comune, e la donna è rimasta senza nessuna fonte di sostentamento e senza alcun aiuto economico.