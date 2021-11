Associazione Humus e Consorzio Isola Bio, parola d’ordine: cibo, ma non solo quello che mangiamo…

Da “Nessuno escluso” in tour agli incontri con gli studenti passando per “La ragione del cibo” e l’inclusione.

È l’autunno dell’associazione Humus e del Consorzio Isola Bio Sicilia che ancora una volta mette al primo posto l’agricoltura sostenibile e il (buon) cibo con una serie di attività che coinvolgeranno adulti e ragazzi e non soltanto nell’Agrigentino.

Si comincia martedì 23 novembre con un incontro con gli studenti del progetto Erasmus che hanno partecipato al progetto “Conoscere il nostro cibo – Knowing our organic food” in programma all’istituto Galilei a Canicattì.

Il 26 novembre, Lillo Alaimo Di Loro, presidente del Consorzio Isola Bio Sicilia, volerà al Consolato d’Italia a Parigi per presentare, nel contesto de “Tra versi e pietanze prelibate a tavola con Dante Alighieri e Leonardo Sciascia” il suo libro dal titolo “La ragione del cibo”.

Due giorni dopo, il 28 novembre, Lillo Alaimo Di Loro parteciperà, in streaming, al “Caffè latino a Tower Bridge” a Londra, all’evento promosso dalla Fondazione Leonardo Sciascia, interloquendo su “La ragione del cibo”.

Una “ragione”, anticipiamo, capace di varcare ogni confine geografico mostrando aspetti che vanno ben oltre al cibo che imbandisce la nostra tavola. Due eventi imperdibili per i cultori del “buon cibo” dove il “buon” non si riferisce soltanto alla bontà di ciò che mangiamo.

Martedì 7 dicembre, all’istituto Agrario di Marsala, sarà trasmesso il docufilm “Cambieresti” per la regia di Andrea Sardo e la sceneggiatura di Alaimo Di Loro che interverrà sul tema “Contributi dal basso al contrasto delle emergenze planetarie”.

Dal 9 all’11 dicembre, infine, prenderà il via il “Nessuno escluso in tour – Tre tappe per l’inclusione” che interesserà, in ordine di tempo, Palma di Montechiaro, Agrigento e Caltanissetta.

Il tema sarà “Agricoltura sociale nelle Aziende Bio – percorsi di buone pratiche”.

Da segnare in agenda, dunque, il calendario delle iniziative a firma dell’associazione Humus e del Consorzio Isola Bio Sicilia per conoscere i diversi aspetti del cibo, perché non è mai soltanto ciò che mangiamo.