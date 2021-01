Associazione docenti articolo 33: Faseli nuovo presidente

Nuovo presidente per l’Associazione Docenti Articolo 33: è Giuseppe Fadeli. L’associazione opera ad Agrigento da quasi un anno, svolgendo attività di formazione diretta agli operatori della scuola.

Il neo presidente Giuseppe Faseli dichiara: “Grazie al direttivo ed all’impegno del coordinatore della Gilda, Simone Craparo, siamo riusciti a portare nel nostro territorio questa realtà, per fornire, anche nella nostra provincia, corsi per docenti di elevata qualità formativa nel rispetto di un agevole contributo, erogabile anche con la carta del docente”.

“La nostra Associazione – continua il Presidente – opera da anni in tutta Italia nel campo della formazione dei docenti ed è riconosciuta dal M.I.U.R. – Tutti i nostri corsi sono inseriti sul catalogo della piattaforma S.O.F.I.A.(Sistema Operativo per la Formazione e le Iniziative di Aggiornamento dei docenti.), pertanto, possono essere utilizzati anche per l’assolvimento dell’obbligo formativo dei docenti, previsto dalla Legge 107/2015”.

L’Associazione, inoltre, si occupa anche dei futuri docenti, tramite corsi di formazione mirati al superamento dei concorsi, che ormai sono banditi a cadenza regolare. Da poco, dopo l’ottimo risultato della prima edizione, è stato inserito nel nostro catalogo la seconda edizione del corso: “INSEGNARE NELLA SCUOLA DEL DOMANI.” Il corso avrà lo scopo di preparare i futuri docenti, sia per la prova preselettiva che per quella scritta. Si prevedono 16 incontri da tre ore ciascuno in modalità sincrona su piattaforma G-meet; saranno effettuati, inoltre, due laboratori di scrittura. Per un totale di 54 ore e 18 incontri.”