Associazione Culturale “New Academy”: Eletto il nuovo consiglio direttivo

Lunedì 19 agosto 2019 l’Assemblea dei Soci dell’Associazione Culturale “New Academy” di Casteltermini ha eletto il nuovo Consiglio Direttivo.

A guidare l’Associazione per il prossimo triennio saranno: Matteo Caltagirone, Rosalba Terrana, Enzo Di Francesco, Rosetta La Mendola, Franco Giuliano, Rosario Terrana e Francesco Mondello. A dirigere la Corale Polifonica “Magnificat”, fiore all’occhiello della “New Acacemy”, viene confermato il Maestro Sergio Caltagirone.

Nata nel 1998, con lo scopo di promuovere la musica, la cultura e l’arte in genere, l’Associazione Culturale “New Academy” , si propone di consolidare ogni anno di più il suo ruolo come punto di riferimento per la nostra comunità e non.

Il Presidente Matteo Caltagirone rivolge un sentito e doveroso “GRAZIE” al Consiglio Direttivo uscente per l’impegno profuso negli ultimi tre anni e augura un in bocca al lupo e un buon lavoro al nuovo Consiglio Direttivo. Un ringraziamento viene rivolto anche a tutti i soci che nel corso degli anni, con impegno e con sentimento di appartenenza, hanno dedicato del loro tempo per contribuire in vari modi alla crescita dell’ Associazione.

La serata si è conclusa con un momento di festa nel segno dell’amicizia, dello stare insieme e con tanti buoni propositi per il futuro.