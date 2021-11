Assistenza studenti disabili, il sindaco di Agrigento: “E’ di competenza delle scuole”

“Assistenza igienico personale: il servizio è di competenza delle scuole e quindi deve essere erogato dai dirigenti scolastici come da parere del CGA Regione Sicilia del 20 maggio 2020″. Interviene così il sindaco di Agrigento dopo le polemiche riguardanti il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione del quale dal prossimo 12 novembre potrebbero essere sprovvisti gli studenti disabili di Agrigento. Franco Miccichè continua: “Ciò nonostante, visto la delicatezza dell’argomento, il 16 luglio scorso ho convocato i Dirigenti Scolastici degli istituti Comprensivi per affrontare la problematica e successivamente, in data 19 ottobre, ho inviato nota agli stessi dirigenti con cui ho chiesto la “reale situazione in cui versano gli istituti nella gestione dei servizi di assistenza igienico personale al fine della risoluzione di eventuali problematiche. Questi sono i fatti, le chiacchiere le lascio a chi si diverte a fare disinformazione sulla pelle dei bambini.”