Assessore Vaccaro: “Saranno rimborsate le tasse per cappelle gentilizie a Piano Gatta”

L’Assessore ai servizi cimiteriali del Comune di Agrigento, Giovanni Vaccaro, annuncia delle novità per gli agrigentini per quanto riguarda il cimitero di Piano Gatta nella zona Nord –Ovest della città.

“ Si chiude finalmente una vicenda annosa ed estenuante – dice- che rimette in ordine la situazione sul rilascio delle concessioni cimiteriali e il pagamento del canone di occupazione del suolo comunale per quanto riguarda le cappelle gentilizie. Da anni molti agrigentini erano in attesa di aver riconosciuto dei rimborsi per delle tasse di concessione che non andavano pagate.

Finalmente, dopo aver seguito la problematica con degli atti di indirizzo, si è trovata la soluzione per non pagare il canone sulla tassa di concessione del suolo cimiteriale e dopo aver seguito l’iter amministrativo si è arrivati positivamente al risultato finale, perché finora giustamente alcuni cittadini agrigentini reclamavano dei diritti su una tassa che non era dovuta e che adesso sarà rimborsata.

Infatti i cittadini – continua l’assessore- con apposita domanda potranno chiedere il rimborso agli uffici cimiteriali e si potrà mettere la parola fine a un travagliato percorso che mi ha visto adoperarmi con energia sin dal mio insediamento per sanare un vulnus evidente ma molto farraginoso.

E’ una battaglia di civiltà, di rispetto agli agrigentini che con l’impegno e la collaborazione di tutti abbiamo portato a buon fine.”