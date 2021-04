Folla di giovani in spiaggia, chiusi tre locali

Assembramenti in spiaggia, e bevande servite al banco dei bar. I poliziotti del Commissariato di Sciacca hanno chiuso 3 locali, per la durata di 3 giorni, a ridosso della spiaggia saccense, per violazioni delle norme anti-Covid. Tutto quanto nel corso dell’espletamento di servizi connessi alla verifica del rispetto dei vigenti provvedimenti governativi, regionali e locali in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica. Gli agenti hanno accertato una gran folla di giovani, un vero e proprio assembramento, pertanto, hanno provveduto a disperdere la calca. I titolari dei tre locali, sono stati anche sanzionati.

FOTO ARCHIVIO