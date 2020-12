Assembramenti e mancato uso mascherine: multate 9 persone e il titolare di un bar

Scattate le contravvenzioni per chi è stato “beccato” a infrangere le più elementari regole, nella lotta alla diffusione del Coronavirus. In tre sono stati sorpresi senza mascherina, altri sei in assembramento, come se nulla fosse. Multato anche il titolare di una bar.

Tutto quanto nel corso di controlli eseguiti, nell’ultimo fine settimana, appena trascorso, dalla polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Guardia di finanza, secondo il piano coordinato dal prefetto Maria Rita Cocciufa e dal questore Rosa Maria Iraci.

Gli uomini in divisa hanno trovato assembramenti e persone prive dell’obbligatoria mascherina. Complessivamente nei confronti di 9 persone sono state elevate multe da 400 euro “a testa”, per violazione delle disposizioni contenute nel Dpcm anti-covid (salgono a 51 con le 42 persone multate venerdì, poiché stavano partecipando ad una festa privata in una villetta di Siculiana).

Sono state 400, invece, le attività commerciali controllate ed ispezionate, e in questo caso è scattata una sanzione amministrativa a carico del titolare di un bar.