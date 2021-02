Assembramenti e code un po’ ovunque. Chiusa attività lavorativa

Tanti agrigentini hanno approfittato della domenica di sole in zona gialla, per una passeggiata a San Leone. Nel pomeriggio, e in serata, si sono formate così lunghe code, sia verso la zona della spiagge, che nei pressi del lungomare Falcone-Borsellino. Nonostante le restrizioni anti Covid, registrati assembramenti di giovani e meno giovani, soprattutto nelle vicinanze dei locali, e delle piazze sanleonine. Le forze dell’ordine e gli agenti della polizia Locale hanno tentano di limitare gli assembramenti, che si sono registrati. La moltitudine di atteggiamenti irresponsabili potrebbe portare a nuove ondate di contagi, con la conseguenza di un inasprimento delle misure.

Sempre nel fine settimana, i militari della Guardia di finanza di Agrigento, hanno chiuso – per la durata di cinque giorni -, un parrucchiere per uomo, in pieno centro cittadino, perché non avrebbe rispettato le norme anti covid. In particolare è stata riscontrata l’assenza dell’affissione del cartello indicante il numero massimo di persone ammesse a entrare e uscire. Il titolare è stato anche multato per 400 euro.