Domani, martedì 29 ottobre, la Chiesa Agrigentina si riunirà in assemblea per commemorare il Beato Rosario Angelo Livatino. L’evento, voluto dal vescovo Alessandro, si terrà presso la chiesa Santa Chiara di Canicattì, con inizio fissato per le ore 16:30.

La giornata avrà inizio con un momento di accoglienza e una preghiera iniziale. I presenti saranno poi guidati nell’ascolto di mons. Antonio Stagliano, presidente della Pontificia Accademia di Teologia, che offrirà la sua riflessione. La celebrazione eucaristica concluderà il momento assembleare.

Nella lettera di convocazione, il Vicario generale don Giuseppe Cumbo sottolinea l’intenzione di avviare il nuovo anno liturgico e pastorale riflettendo sul tema del prossimo Giubileo, “Pellegrini di Speranza”. “Desideriamo lasciarci stimolare dalla santità del nostro Magistrato martire, che ha saputo testimoniare in modo credibile e attraente la fede e l’amore che portava nel cuore, diventando seme fecondo di speranza”, scrive don Cumbo.

L’assemblea sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube dell’Arcidiocesi di Agrigento e sulla pagina Facebook ufficiale, consentendo a tutti di partecipare anche a distanza.

