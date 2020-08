Assegnati i premi “Alessio Di Giovanni”. Riconoscimento alla forze dell’ordine

Le giurie del premio nazionale “Alessio Di Giovanni”, edizione 2020, promosso dall’Accademia Teatrale di Sicilia, hanno scelto i vincitori delle sezioni Poesie e Racconti del concorso letterario, e assegnato i premi speciali. La cerimonia di premiazione si svolgerà nella sala del Consiglio comunale di Raffadali il 13 settembre.

Ecco di seguito i vincitori della ventitreesima edizione:

CONCORSI LETTERARI

Sezione “Poesia” in lingua italiana

1° classificato: Gioacchino Di Giovanni;

2^ classificata: Cristina Corzetto;

3^ classificata: Lucia Lo Bianco;

3^ classificata: Gabriella Paci.

Sezione “Poesia” in lingua siciliana

1° classificato: Girolamo La Marca;

2° classificato: Francesco Riggio;

3° classificato: Salvatore Amico;

3° classificato: Gaetano Lia.

Sezione “Racconti” in lingua italiana

1^ classificata: Lucia Lo Bianco;

2^ classificata: Maria Concetta De Marco;

3^ classificato: Emilia testa.

Sezione “Racconti” in lingua siciliana

1^ classificata: Lina Infuso.

PREMI SPECIALI

Gruppo di lettura Bukdi Agrigento, per l’impegno sociale e culturale;

Anna Maria Sermenghi, per lo sviluppo delle attività culturali a scuola;

Agricantusdi Tony Acquaviva, per le tradizioni popolari;

Strada degli Scrittori, per la promozione nel territorio delle opere di autori siciliani;

Stefano Trizzino, per il teatro professionale;

Vincenzo Amico, per il teatro amatoriale;

Pirandello Stable Festivale Circolo Empedocleo di Agrigento, per il teatro da camera in Agrigento con notevole partecipazione popolare;

Edoardo Savatteri, per la musica;

Malgrado Tutto, per una reale, seria, coraggiosa informazione;

Enza Pecorelli, per la narrativa (Ancora un valzer);

Salvo Di Caro, per la narrativa (Un caso qualunque);

Federico Caputo, per la fotografia;

Medinova, per l’editoria;

PREMIO SPECIALE DELLA PRESIDENZA

Centro di Prossimità Walden di Canicattì, per la meritoria opera a favore dei bisognosi durante l’emergenza coronavirus.

PREMIO SPECIALE DELLA DIREZIONE ARTISTICA

Associazione musicale “Parisi”di Raffadali.

PREMIO SPECIALE ALLA MEMORIA

Gioacchino Setticasi, poeta

PREMIO SPECIALE PERGAMENTE SETTORE SCUOLA

Liceo Politi di Agrigento;

Istituto comprensivo Rita Levi Montalcini di Agrigento;

Scuola Roncalli di grotte;

Istituto Quasimodo di Agrigento;

Scuola media Galilei di Raffadali;

Scuola elementare Garibaldi di Raffadali

Liceo classico Foscolo di Canicattì.

La commissione per i premi speciali ha deciso un riconoscimento al merito alle Forze dell’Ordine e alla Protezione Civile dell’agrigentino per l’impegno mostrato durante l’emergenza Coronavirus.